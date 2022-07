Duplas femininas vão à semi do vôlei de praia na Suíça e garantem pódio ao Brasil

Por Estadão - Estadão 10

O vôlei de praia feminino do Brasil parece estar retomando o caminho das vitórias. Neste sábado, Duda e Ana Patrícia, além de Bárbara e Carol, carimbaram a classificação para a semifinal da etapa do circuito mundial de Gstaad, na Suíça. Com isso, elas já garantiram, ao menos, uma medalha de bronze para o voleibol brasileiro.

O dia começou com Bárbara e Carol derrotando as alemãs Borger e Sude por 2 sets a 1, parciais de 21/15, 17/21 e 15/12. A disputa foi equilibrada e as brasileiras chegaram a ter a classificação ameaçada no começo do terceiro set, mas conseguiram confirmar a vitória com grande atuação.

Na semifinal, Bárbara e Carol terão pela frente a dupla formada pelas australianas Clancy e Mariane. A partida acontecerá às 6h deste domingo, horário de Brasília. “É sempre especial jogar aqui em Gstaad, estava lotada a Arena. Agora, é descansar para o próximo e contamos com a energia da torcida”, afirmou Carol em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Antes, porém, às 5h, Duda e Ana Patrícia enfrentarão Kravcenoka e Graudina, da Letônia. As brasileiras chegaram na semifinal com vitória tranquila sobre as canadenses Pavan e Melissa por 2 sets a 0, parciais de 21/11 e 21/13. “A gente conseguiu colocar o nosso melhor voleibol ali dentro. Estávamos focadas, tentando fazer o máximo para conseguir ganhar, e deu certo, graças a Deus”, comentou Duda.

MASCULINO

O vôlei de praia masculino não conseguiu o mesmo desempenho do feminino. Bruno Schmidt e Saymon caíram na disputa pela medalha de bronze para os holandeses Christiaan Varenhorst e Steven van de Velde por 2 sets a 1, parciais de 20/22, 16/21 e 15/12.

