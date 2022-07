BCE: Visco defende aperto gradual da política monetária

Por Estadão - Estadão 8

Integrante do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Ignazio Visco defendeu, nesta sexta-feira, uma postura gradual no aperto da política monetária, com objetivo de evitar um impacto significativo à atividade econômica. Em evento organizado pela Associação Bancária Italiana, Visco afirmou que, após um aumento de 25 pontos-base nos juros em julho, a autoridade monetária pode julgar apropriado promover alta superior em setembro, a depender da evolução dos indicadores de inflação.

“O processo de elevação das taxas dependerá dos novos dados econômicos e financeiros e como eles afetarão as perspectivas para os preços”, explicou o dirigente, que também é presidente do Banco da Itália. O banqueiro central acrescentou que as métricas de expectativas inflacionárias seguem ancoradas, consistentes com a meta do BCE para a estabilidade dos preços.

