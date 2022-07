Juventus mostra desembarque de seu novo reforço: 'Angel Di María chegou a Turim'

Por Estadão - Estadão 8

O argentino Angel Di María será reforço da Juventus na próxima temporada. O clube italiano usou suas redes sociais para mostrar o desembarque do ex-jogador do Paris Saint-Germain a Turim na noite nesta quinta-feira.

Di María foi de jatinho para a Itália, ao lado da mulher Jorgelina Cardoso. Ambos desembarcaram já com as malas e foram encaminhados para um hotel da cidade em um Jeep, carro da patrocinadora do clube.

“Angel Di María chegou a Turim”, postou o clube mostrando o desembarque de seu novo armador. Recepcionado por um funcionário do clube, o argentino disse que ocorreu tudo bem no voo. O relógio já marcava quase meia noite e mesmo assim muitos fotógrafos aguardavam pela chegada.

Alguns torcedores também esperavam com ansiedade pela passagem do jogador em uma saída do aeroporto. Exibiram camisas e acenaram para o veículo que conduzia o jogador. Nada, porém, de ver o astro por causa dos vidros escuros e pelo fato de o carro não parar nem mesmo para um aceno.

O ex-companheiro de Messi e Neymar fará exames médicos nesta sexta-feira antes de assinar contrato por uma temporada. Agente livre, ele chega sem custos e terá sua primeira aventura na Itália após jogar em outros grandes centros da Europa: além da França, passou por Espanha, Inglaterra e Portugal.

