Gil do Vigor entrevista atores de 'Stranger Things': 'Sobrevivi ao Vecna'

O economista e ex-BBB Gil do Vigor ‘vigorou’ na noite desta quarta-feira, 6, quando entrevistou os astros de Stranger Things, Jamie Campbell Bower (Vecna) e Joseph Quinn (Eddie).

Os atores estão no Brasil para um encontro com os fãs e deram entrevistas para diversos veículos e criadores de conteúdo nesta quarta, incluindo o Estadão. Sempre animado, Gil do Vigor fez sucesso nas redes sociais ao compartilhar trechos do encontro com os artistas e contar sobre o momento.

“Sobrevivi ao Vecna e fiz o Eddie falar: ‘ai, Brasil! Vigorei.’ A entrevista de milhões sai nesta sexta feira, não percam”, escreveu o economista em publicação no Instagram.

Conhecido por seus vários bordões durante a participação no Big Brother Brasil 21, Gil pediu aos atores que repetissem um deles na entrevista e divertiu os fãs ao mostrar Joseph Quinn falando ‘ai, Brasil’.

