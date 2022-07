Vidal é recepcionado por flamenguistas em desembarque no Rio: 'Muito feliz'

Por Estadão - Estadão 9

O Flamengo ainda não pode se pronunciar oficialmente sobre a contratação do chileno Arturo Vidal enquanto o jogador não assinar a rescisão com a italiana Inter de Milão. Mas está praticamente tudo acertado. O volante desembarcou nesta quarta-feira, no Rio, e teve recepção calorosa dos torcedores rubro-negros.

Muitos torcedores foram à área de desembarque no Aeroporto do Galeão para dar as boas-vindas ao chileno, que faz algum tempo vem se oferecendo para defender o time e agora será contratado para vaga de Andreas Pereira, de volta ao futebol inglês após o Manchester United não aceitar a proposta de novo empréstimo.

O jogador falou rapidamente com jornalistas e torcedores, pegou um cartaz com os dizeres “Vidal, novo ídolo da Nação”, cumprimentou e deu acenos aos flamenguistas e posou para algumas fotos. “Muito feliz de estar aqui. Muito lindo, maravilhoso”, afirmou Vidal, recepcionado pelo vice de futebol Marcos Braz e impressionado com a recepção. Ainda ganhou um boné.

“Ão, ão, ão, o Vidal é do Mengão”, gritavam os torcedores, que correram para a saída do aeroporto e cercaram o carro no qual o volante entrou com Marcos Braz. Muitos seguranças deram proteção ao jogador, que se dirigiu ao Maracanã para acompanhar o jogo das oitavas de final da Libertadores, diante do Tolima.

Vidal disse que está “conversando” com o clube. Nada de cravar o desfecho antes de se desligar da Internazionale. Porém, deve assinar até o fim de 2023 e deve vestir a camisa 22.

