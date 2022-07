No Reino Unido, Johnson segue sendo pressionado por deputados

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, continua a ser pressionado nesta quarta-feira (6) a deixar o posto, durante audiência do Comitê de Articulação da Câmara dos Comuns. Após anteriormente descartar convocar uma eleição antecipada, ele voltou a dizer que pretende seguir no cargo, mesmo que em meio a uma grande onda de demissões de seus subordinados.

Continua depois da publicidade

Alguns legisladores presentes pressionam Johnson sob o argumento de que a situação política dificulta também a melhora econômica, enquanto outros questionam como ele poderá prosseguir com tantas baixas no governo. Um deputado questionou o premiê se ele estará no posto amanhã – “é claro”, respondeu ele -, enquanto outro perguntou ironicamente “como tem sido sua semana”.

Segundo a emissora BBC, ao menos 31 membros do governo, entre ministros e subordinados, já anunciaram a saída nos últimos dias. A rede destacava o caso de um deputado, Huw Merriman, que teve uma carta pela saída de Johnson postada em sua conta no Twitter enquanto questionava o premiê na audiência de hoje. O primeiro-ministro ainda foi questionado sobre se seu ministro Michael Gove o pressionou a renunciar, e, sem negar, disse que não queria comentar o assunto.

Advertisement

Legisladores da situação e oposicionistas pressionam o político a deixar o posto, em meio a uma onda de dezenas de demissões em seu governo. Mais cedo, Johnson já havia dito no Parlamento que pretendia seguir no cargo.

Continua depois da publicidade

Um deputado relatou na audiência que, segundo a imprensa, há uma comitiva de membros ainda no governo esperando Johnson voltar à sede do governo para lhe dizer que não há mais como ele permanecer como premiê, nesse contexto.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].