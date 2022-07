Bolsonaro em referência a Lula: querem botar uma pessoa que já não deu certo

Por Estadão - Estadão 8

Na posse da nova presidente da Caixa, Daniella Marques, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas eleitorais.

“Todo poder emana do povo. Será que é verdade? O que o povo cubano, venezuelano acha? O poder emana do povo se ele escolher corretamente os seus governantes e esses agirem dentro das quatro linhas da Constituição. Senão vira um caos”, afirmou. “Querem botar uma pessoa que não deu certo há pouco tempo. É isso que querem novamente? Às vezes desabafo em casa: podia estar na praia”, relatou.

O presidente lembrou que o seu governo enfrentou dois anos e meio de pandemia e mesmo assim teria conseguido melhores resultados na economia do que no período 2014-2016, quando, segundo ele, houve uma “recessão da corrupção”. “Guedes e sua equipe só puderam fazer o que fizeram porque tinham liberdade”, acrescentou.

Ex-secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella assumiu o comando do banco após uma série de denúncias de assédios sexual e moral levarem ao afastamento do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Líder da instituição desde o início do governo de Jair Bolsonaro – e próximo ao presidente -, Guimarães nega as denúncias.

Eduardo Rodrigues, Eduardo Gayer e Thaís Barcellos

Estadao Conteudo

