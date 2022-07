Fenabrave: Vendas de motos sobem 13,27% em junho contra junho de 2021

Por Estadão - Estadão 10

As vendas de motos tiveram alta 13,27% em junho frente ao volume de igual mês do ano passado, chegando a 120.869 unidades. Na comparação com maio, houve redução de 9,37% no mercado de motocicletas novas, informou nesta terça, 5, a Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

A inflação dos combustíveis ajudou a dar um impulso às vendas de motos, já que o veículo é mais econômico. Além disso, o consumo é alimentado pela expansão dos serviços de entrega (delivery). Nos seis primeiros meses do ano, 517.326 motos foram vendidas no Brasil, o que corresponde a uma alta de 23,07% frente a igual período de 2021.

Francisco Carlos de Assis e Eduardo Laguna

