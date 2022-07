Dinamarca: polícia confirma 3 mortos e 3 feridos graves após tiroteio em shopping

Por Estadão - Estadão 9

O inspetor de polícia Soren Thomassen disse que o tiroteio ocorrido neste domingo, 3, no Shopping Field, em Copenhague, na Dinamarca, deixou três mortos e três feridos em estado grave. As três vítimas fatais são um homem de 40 anos e dois jovens. Um dinamarquês de 22 anos foi preso, disse o inspetor a jornalistas, acrescentando que não havia indicação de que mais alguém estivesse envolvido no ataque, embora a polícia ainda esteja investigando o crime. A violência armada é relativamente rara na Dinamarca. Fonte: Associated Press.

