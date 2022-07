Morre Patrícia Perissinotto, mulher do guitarrista Andreas Kisser

Por Estadão - Estadão 25

Advertisement

Advertisement

O guitarrista Andreas Kisser, da banda Sepultura, anunciou neste domingo, 3, a morte de sua mulher, a produtora artística Patrícia Perissinotto, com quem mantinha um relacionamento há mais de três décadas. Ela havia completado 52 anos de idade no sábado, dia 2, e sofria com um câncer no colón nos últimos tempos.

Continua depois da publicidade

“Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patrícia na minha vida. Desde 1990, quando demos o primeiro beijo no meio de uma rua em Mogi das Cruzes, onde você fazia faculdade de medicina, nunca mais nos separamos”, escreveu Kisser em um texto no Instagram.

“As nossas diferenças foram os melhores encaixes para a construção de uma estrutura sólida e longeva. 32 anos juntos com muito amor, respeito e cumplicidade”, completou.

Advertisement

O guitarrista recebeu o apoio de diversos artistas, que valorizaram a figura de Patrícia. Samuel Rosa, do Skank, escreveu: “que ela faça uma passagem tranquila e descanse serena. Meus mais profundos sentimentos. Sentiremos muita saudade”. Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, destacou: “o amor é a maior força que existe. O que vocês construíram é comovente, inspirador e eterno”.

Continua depois da publicidade

A apresentadora Sarah Oliveira postou: “a maior! A melhor! Decente, agregadora, fazia todo mundo feliz com sua intensidade. Agradeço demais por ela em minha vida”. Nomes como João Gordo, do Ratos de Porão, Badauí, do CPM 22, Felipe Andreoli, Zé Luiz e Xororó também prestaram sentimentos na seção de comentários.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].