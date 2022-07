Patrícia Poeta realiza sonho com 'Encontro'

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Nesse novo momento do Encontro, com Manoel Soares ao seu lado, Patrícia Poeta conta que a intenção é fazer “um programa que informe, mas ao mesmo tempo, leve leveza para o início do dia de quem nos assiste, com destaque para serviços, notícias, entretenimento, música, tudo junto e misturado”, afirma a jornalista ao Estadão. Segundo ela revela, o “DNA do programa se mantém o mesmo”, ou seja, “uma combinação de notícia e entretenimento”.

Continua depois da publicidade

Depois de diversos trabalhos na emissora, Patrícia estreia como âncora de um programa de variedades. “Tinha o sonho de me comunicar com os telespectadores de uma forma diferente da dos telejornais que já fiz. Isso sempre sonhei. Agora, ter um programa foi acontecendo naturalmente.”

Com relação ao trabalho com Manoel, afirma: “A Fátima (Bernardes), durante esses 10 anos, contou com grandes parceiros, como o André Curvello, o Lair Rennó, o Marcos Veras Eu vou contar muito com o Manoel, que já é de casa (risos), na frente das câmeras e por trás delas também”.

Advertisement

Patrícia diz sentir enorme responsabilidade em assumir o posto. “Agora, o meu dever é fazer o que já prometi pra minha amiga Fátima Bernardes: cuidar desse filho de 10 anos com muito carinho e dedicação.”

Continua depois da publicidade

Eliana Silva de Souza

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].