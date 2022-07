Bahia e Grêmio empatam disputado confronto direto e permanecem no G-4 da Série B

Por Estadão - Estadão 7

Em confronto entre dois times para lá de tradicionais no futebol brasileiro, Bahia e Grêmio ficaram no empate sem gols na tarde deste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no fechamento da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da igualdade, os dois clubes seguem dentro do G-4 – zona de acesso para a elite nacional em 2023.

Com o resultado obtido fora de casa, o Grêmio chegou a dez jogos sem derrota, com sete empates e três vitórias no período. Com 26 pontos, ocupa a quarta colocação, logo abaixo do Bahia, que tem 29. Ao todo, o time baiano tem nove vitórias, dois empates e cinco derrotas.

O primeiro tempo foi bastante estudado, com muitas faltas no meio-campo e muitos erros de passe. De qualquer forma, o Grêmio dominou as jogadas ofensivas. A primeira boa chance veio aos 35 minutos, quando Elias pegou a sobra de um escanteio e da entrada da área tentou encobrir Danilo Fernandes, que estava avançado. Mas o goleiro conseguiu se recuperar a tempo e mandar para fora.

O Bahia, por sua vez, também respondeu em uma bola aérea minutos depois. Aos 41, Matheus Bahia avançou pela esquerda e cruzou para Rodallega, que mesmo sozinho, mandou pela linha de fundo. Já nos acréscimos, o VAR ainda analisou um possível pênalti para os donos da casa, que não foi marcado. O duelo foi para o intervalo zerado.

Na volta do intervalo, o Bahia fez uma verdadeira blitz na área adversária e chegou com perigo duas vezes nos dez primeiros minutos. Aos seis, Lucas Mugni cruzou rasteiro e Rodallega pegou de primeira. Mas, ligado no lance, o goleiro Gabriel Grando fez grande defesa. No lance seguinte, em uma cobrança de falta ensaiada, Mugni arriscou de fora da área e a bola passou perto da meta.

A partir daí, o ritmo do jogo caiu um pouco e os dois técnicos aproveitaram para fazer mudanças em seus times. Mesmo assim, o Bahia seguiu em cima. Aos 29 minutos, Rodallega pegou um rebote e desta vez Gabriel Grando fez um verdadeiro milagre. Nos minutos finais, os dois times foram para o tudo ou nada. Tanto que o Bahia chegou até chutar uma bola na trave com Matheus Davó. Mas, mesmo assim, o placar do duelo terminou zerado.

Os rivais voltam a campo na próxima sexta-feira para a disputa da 17ª rodada. Logo às 19h, o Bahia visita o Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia (GO). Um pouco mais tarde, às 21h30, o Grêmio recebe o Náutico, em sua Arena em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 0 GRÊMIO

BAHIA – Danilo Fernandes; André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca (Miqueias), Daniel, Lucas Mugni (Matheus Davó) e Emerson Santos (Lucas Falcão); Rodallega (Marcelo Ryan) e Raí Nascimento (Vitor Jacaré). Técnico: Enderson Moreira.

GRÊMIO – Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Mateus Sarará), Bitello e Campaz (Pedro Lucas); Janderson (Emerson), Elias (Ferreira) e Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS – Raí Nascimento e Matheus Bahia (Bahia) e Pedro Geromel e Janderson (Grêmio).

RENDA – R$ 1.208.029,00.

PÚBLICO – 41.617 pagantes (42.446 total).

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Estadao Conteudo

