Japonesas brilham, e Rayssa e Pâmela ficam fora do pódio no Pré-Olímpico de skate

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

As brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa não tiveram grandes atuações neste domingo na final do Pré-Olímpico em Roma. Em uma disputa dominada pelas atletas japonesas, a Fadinha ficou apenas em quinto lugar, enquanto a compatriota terminou em oitavo.

Continua depois da publicidade

Única representante da final com mais de 18 anos, Pâmela Rosa (22) teve uma volta para se esquecer e não conseguiu reverter a situação, apesar de notas altas nas manobras. Com isso, somou apenas 205.80 pontos, aproximadamente 25 a menos do que a australiana Chloe Covell, que ficou em sétimo.

Já Rayssa Leal também foi abaixo na volta e cometeu três erros nas manobras, totalizando uma pontuação de 247.69. A Fadinha ficou na quinta posição, acima da japonesa Coco Yoshizawa, de apenas 12 anos, com 242.51 pontos.

Advertisement

As demais quatro primeiras posições foram todas dominadas por atletas japoneses. Funa Nakayama foi a campeã da etapa, com direito a belas manobras, incluindo um frontside crooked, que lhe rendeu uma nota de 91,92.

Continua depois da publicidade

No total, Funa Nakayama somou 264.13 pontos, superando a campeã olímpica Momiji Nishiya, que terminou com 255.64. A terceira colocação ficou com Yumeka Oda (254.91), à frente de Rizu Akama (254.62).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].