Filho de Ronaldo Caiado morre aos 40 anos

Por Estadão - Estadão 23

Advertisement

Advertisement

Ronaldo Caiado Filho morreu neste domingo, 3, aos 40 anos. Filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com Thelma Gomes, sua morte foi lamentada por políticos de diversas ideologias e por aliados e adversários do governador. A causa ainda não foi divulgada.

Continua depois da publicidade

A morte foi confirmada pelo governo de Goiás. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”, disse o governo por meio de nota.

O governador participou hoje de manhã, ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado, do encerramento da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO). De acordo com informações do jornal O Popular, de Goiás, Caiado e Gracinha deixaram o evento às pressas depois de serem informados sobre a morte de Caiado Filho.

Advertisement

Diversos políticos, como o presidente do MDB, Baleia Rossi, o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), o ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o senador Jaques Wagner (PT-BA), se manifestaram nas redes sociais lamentando a morte. Adversários políticos de Caiado, como o deputado e pré-candidato ao governo de Goiás pelo PL, Major Vitor Hugo, e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) também prestaram solidariedade ao governador.

Continua depois da publicidade

Lauriberto Pompeu

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].