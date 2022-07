Bella Campos, de 'Pantanal', revela palavra que mais escuta nas ruas: 'muda'

Por Estadão - Estadão 11

Bella Campos, intérprete da personagem Muda na novela Pantanal, participou do Altas Horas neste sábado, 2, e falou sobre como está sendo ser reconhecida nas ruas. Segundo ela, a frase mais dita pelos fãs da trama quando a veem é: ‘Não fala nada, Muda’.

A atriz, que é estreante no mundo das novelas, contou que é tímida. “É muito gostoso receber o carinho do público, estou muito feliz. Eu sou um pouco envergonhada ainda, não sei muito bem lidar com isso, mas eu adoro. As pessoas estão me reconhecendo bastante na rua, eu não achava que seria tanto assim.”

Ainda no programa, o apresentador Serginho Groisman destacou a “química” que ela tem com Guito, que interpreta Tibério, seu par romântico na trama.

Guito, no entanto, é casado há 15 anos. Para alguns espectadores, a dupla ficou constrangida com a situação e outras pessoas acharam que o ator deveria ter frisado seu relacionamento.

Estadao Conteudo

