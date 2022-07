Diretor explica que mudou visual de Gorr por semelhança com Voldemort

Por Estadão - Estadão 15

Advertisement

Advertisement

O diretor Taika Waititi disse que mudou o visual de Gorr (Christian Bale) para Thor: Amor e Trovão por causa da semelhança do vilão da Marvel com o Lorde Voldemort, de Harry Potter. Além da cor da pele ser parecida, ambos não possuem nariz e isso torna a comparação inevitável.

Continua depois da publicidade

“O rosto dele nos quadrinhos, infelizmente, meio que lembra o de Voldemort. As pessoas fariam essa conexão. Então decidimos partir para um design um pouco mais focado no tom e no fato dele ter uma espada. Mas, a história dele é a coisa mais importante para nós”, contou Waititi assista ao vídeo no final da matéria.

Em seu novo filme, Thor (Chris Hemsworth) deve passar por uma crise da meia-idade em seus mais de 1500 anos. Sendo assim, ele começa um processo de autoconhecimento e conhecerá outros deuses, vai reencontrar sua amada e também um novo adversário extremamente letal: Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).

Advertisement

O longa também traz Natalie Portman, Chris Pratt e Jaimie Alexander no elenco. Thor: Amor e Trovão chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].