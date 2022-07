Nova temporada de 'Se Sobreviver, Case' estreia com casais de influenciadores

Por Estadão - Estadão 7

A 3ª temporada do reality show Se Sobreviver, Case estreia no Multishow e no Globoplay nesta segunda-feira, 4, às 21h. Desta vez, o elenco será formado somente por casais de influenciadores digitais.

No programa – que foi gravado na Serra da Capivara, no Piauí, com todos sem roupas -, eles tiveram que colocar o amor à prova para descobrir se estão prontos para o casamento.

Outra novidade da temporada é a presença de um casal de homens pela primeira vez: Edson Damazzo, que é coreógrafo de Ludmilla e Lexa, e seu namorado, Uill Ferreira.

“Achávamos que ficar pelado seria um problema, mas o maior desafio foi a escassez de comida e ficar sem fumar, além do calor de 40 graus de manhã e 15 graus à noite. Eu fiquei com um mau humor horrível, chorei, tretei com as pessoas”, conta Edson.

Contudo, o coreógrafo garante que a experiência foi positiva para o seu relacionamento. “Ficamos mais fortes, mais firmes, aprendemos a respeitar melhor o espaço e o momento do outro e passamos a valorizar mais as nossas conquistas.”

Durante os 20 dias que passaram no reality, eles conseguiram conhecer muitas coisas novas um do outro. “O programa nos deixou mais forte como casal. Dormíamos pelados com outras pessoas e sozinhos em abrigos diferentes, então tivemos que lidar com o ciúme também.”

Edson também fala sobre a importância de se ter um casal gay em realities de relacionamento e como isso pode ajudar a normalizar a presença de casais homoafetivos em todos os espaços.

“A representatividade que traremos nesse programa é grande e de muita responsabilidade, diante de jovens gays que se perguntam todos os dias: ‘Por que não podemos participar de um projeto na TV de relacionamento? Por que não somos referência?’. Chega. Somos exemplo de um casal normal, que se ama, se respeita e que quer respeito.”

Se Sobreviver, Case tem produção da Floresta e direção de Eduardo Mendonça.

