Zhou recebe alta após grave acidente em Silverstone; Russell se pronuncia

Envolvido diretamente na batida que fez o carro de Zhou Guanyu capotar de maneira assustadora na largada do GP da Inglaterra neste domingo, George Russell se pronunciou rapidamente sobre a batida em seu twitter. O piloto da Mercedes celebrou o estado de saúde estável do companheiro chinês e elogiou bastante a ação dos socorristas. A Alfa Romeo informou que Zhou está bem e até já deixou o hospital.

“Antes de tudo, o mais importante é que Zhou está bem. Foi um acidente muito assustador e todo o crédito deve ir para os comandantes de socorro e a equipe médica pela resposta rápida. Obviamente estou frustrado por terminar a corrida desta maneira, sinto muito pelo time e pelos fãs. Estou torcendo por Lewis Hamilton”, publicou Russell após o incidente.

Por causa da batida, o carro de Russell não teve condições para continuar na prova. O piloto foi até o box para pedir que o veículo fosse rapidamente retirado da pista. Após perder o controle por um toque de Nicolhas Latifi, Russell acertou a roda traseira de Zhou e o carro da Alfa Romeo capotou até parar no alambrado.

Durante a etapa no Circuito de Silverstone, foi informado que o estado de Zhou era positivo. O piloto não sofreu fraturas, deixou o autódromo consciente e já foi avaliado no hospital, do qual já teve alta. Houve bastante demora para retirar Zhou do carro pela forma que o veículo ficou na pista.

O acidente também foi grave para Alexander Albon, atingido em cheio pelo aniversariante Sebastian Vettel. Albon precisou ser retirado da pista de helicóptero e também foi direto para avaliação no centro médico. A situação do piloto da Williams é um pouco mais instável e ele passará por novos exames. Apesar disso, Albon se manteve consciente durante todo o atendimento.

