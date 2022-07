Hulk marca de pênalti, Atlético-MG supera o Juventude no Sul e vira vice-líder

Por Estadão - Estadão 6

O Atlético-MG confirmou o seu favoritismo mesmo jogando fora de casa, derrotou o Juventude por 2 a 1, e chegou à vice-liderança do Brasileiro beneficiado pela derrota do Corinthians para o Fluminense no Rio. Com o resultado, o atual campeão chegou aos 27 pontos na classificação. Os gols vitória foram marcados por Hulk e Eduardo Sasha, com Moraes diminuindo.

O resultado marcou ainda a volta por cima do principal nome do elenco mineiro. No meio de semana, o tanque atleticano desperdiçou uma penalidade no final da partida contra o Emelec, em Guayaquil, pela Libertadores. O erro acabou custando a vitória como visitante, já que o duelo terminou empatado em 1 a 1.

No intervalo, o camisa 7 falou sobre o fato de ter dado a volta por cima. “Futebol é assim, tem que provar e se superar a cada dia. Para chegar aqui não é fácil. O sucesso é como o aluguel: tem que pagar no dia a dia sem deixar nenhuma parcela”, disse o artilheiro. Em grande fase, foi ele quem iniciou a jogada que terminou nos 2 a 0 em gol do atacante Eduardo Sasha.

Já o Juventude vive o drama de permanecer na zona de rebaixamento. A equipe gaúcha segue estacionada nos 11 pontos. Em 15 rodadas, o time teve apenas duas vitórias até aqui.

O Atlético-MG agora vira a chave para a Libertadores. Na terça-feira, o time mineiro decide a sua classificação na partida de volta das oitavas de final do torneio e se mantém na competição em caso de vitória. Empate leva a definição para os pênaltis.

Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Antonio Mohamed recebe o São Paulo, no Mineirão, no próximo final de semana. Já o Juventude sai de Caxias e enfrenta o Coritiba no estádio Couto Pereira.

Em um jogo amarrado e com poucas chances criadas, o gol acabou saindo em uma jogada característica do time mineiro. Ademir foi lançado em velocidade e entrou na área. William Matheus perdeu na disputa e acabou empurrando o atacante atleticano cometendo pênalti.

O atacante Hulk, que no meio de semana perdeu uma penalidade contra o Emelec, bateu forte, no canto, e colocou o Atlético-MG em vantagem: 1 a 0, aos 29 minutos.

O Juventude procurou responder rápido, adiantou a marcação e buscou a pressão na saída de bola do adversário. Os donos da casa tiveram duas boas chances de empatar, mas os mineiros souberam administrar a vantagem mínima no placar para o intervalo.

No segundo tempo, Hulk voltou a fazer a diferença. E logo no reinício de jogo. Em arrancada pela esquerda, ele passou pela marcação e cruzou para Vargas escorar e Eduardo Sasha rolar para o gol vazio: 2 a 0 aos 10 minutos.

O Juventude conseguiu descontar graças a uma boa dose de sorte. Rubens chutou de meia distância, a bola desviou na defesa e enganou Éverson, que não conseguiu fazer a defesa aos 30 minutos.

A partir daí, a pressão por parte dos donos da casa foi total, mas o Atlético-MG recuou para se segurar. Até Hulk esteve na área para ajudar os zagueiros a aliviar o perigo. No final, o time mineiro garantiu o 2 a 1 e a vice-liderança no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 x 2 ATLÉTICO-MG

JUVENTUDE – César; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven, Rafael Forster e William Matheus (Moraes); Jadson, Yuri Lima, Chico (Pitta) e Oscar Ruiz (Edinho); Ricardo Bueno e Capixaba (Paulo Henrique). Técnico: Umberto Louzer.

ATLÉTICO-MG – Everson; Guga, Rever, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Calebe (Nacho Fernández), Vargas (Rubens); Ademir (Otávio), Eduardo Sasha (Mariano) e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

GOLS – Hulk, aos 29 minutos do primeiro tempo; Eduardo Sasha, aos 10, e Moraes, aos 30 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – William Matheus (Juventude) e Mariano (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 84.840,00

PÚBLICO – 6.565 presentes.

LOCAL – Estádio Alfredo Jáconi, em Caxias do Sul.

