Criciúma marca no fim, supera o Ituano fora de casa e encosta no G-4 da Série B

Em um jogo que teve o VAR como protagonista, o Criciúma ganhou do Ituano, por 2 a 1, na tarde deste sábado, em pleno Novelli Júnior, e entrou de vez na briga por uma vaga no G-4 da Série B do Brasileiro. A partida foi válida pela 16ª rodada.

A terceira vitória nos últimos cinco jogos colocou o Criciúma na quinta colocação, com 23 pontos, a dois do quarto colocado Grêmio, que visita o Bahia neste domingo. Já o Ituano estacionou nos 17 pontos e, em 15º lugar, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento.

A partida começou movimentada no Novelli Júnior, mas com os dois times errando a pontaria. Na primeira grande chance, Caio Dantas recebeu lançamento de Cristovam entre os zagueiros e finalizou em cima de Pegorari. Aos poucos, o Criciúma foi tomando conta da partida.

Caio Dantas recebeu de Léo Costa na entrada da área, girou e bateu. A bola desviou na zaga e saiu pela linha de fundo. O primeiro tempo terminou com um lance polêmico. Rafael Elias abriu o placar para o Ituano de cabeça, mas o gol foi anulado pelo VAR depois de três minutos.

O Criciúma precisou de apenas sete minutos para abrir o placar no segundo tempo. Léo Costa arriscou de fora da área e contou com uma falha de Pegorari. Pouco depois, Cristovam chutou forte e dessa vez o goleiro do Ituano espalmou para escanteio.

O empate rubro-negro quase veio em três lances seguidos. No primeiro, após bate e rebate dentro da área, Kaio chutou em cima de Gustavo. Depois, o goleiro evitou gol contra de Kadu. Aos 26, Rafael Elias recebeu de Neto Berola e finalizou rasteiro, parando mais uma vez no camisa 1 do Criciúma.

A pressão do Ituano surtiu efeito e o empate saiu aos 40 minutos. Neto Berola cruzou e Lucas Dias aproveitou sobra para manter no cantinho de Gustavo. A alegria, porém, durou pouco. Aos 45, Hygor tocou na saída de Pegorari e Fellipe Mateus completou quase em cima da linha. O auxiliar assinalou impedimento, mas o gol foi validado pelo VAR.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 17ª rodada. O Ituano visita o Sampaio Corrêa, às 18h30, no Castelão, e o Criciúma recebe o Vasco, às 16h30, no Heriberto Hülse.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 2 CRICIÚMA

ITUANO – Pegorari; Lucas Dias, Rafael Pereira (Neto Berola) e Bernardo; Córdoba, Caíque, Kaio (João Victor), Gerson Magrão (Lucas Siqueira) e Mário Sérgio (Roberto); Rafael Elias (Chrigor) e Aylon. Técnico: Mazola Júnior.

CRICIÚMA – Gustavo; Cristovam (Claudinho), Rodrigo, Kadu e Marcelo Hermes; Rômulo (Marcos Serrato), Léo Costa, Arilson (Fellipe Mateus) e Marquinhos Gabriel; Lucas Xavier (Hygor) e Caio Dantas (Thiago Alagoano). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS – Léo Costa, aos 7, Lucas Dias, aos 40, e Rodrigo, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS – Caíque, Aylon e Bernardo (Ituano) e Cristovam e Rodrigo (Criciúma).

RENDA – R$ 25.330,00.

PÚBLICO – 1.587 pagantes.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

