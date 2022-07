Ciro Gomes (PDT) oficializará candidatura à Presidência em 23 de julho

Por Estadão - Estadão 10

O pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, anunciou nesta sexta-feira, 1º, que fará, em 23 de julho, a convenção do partido que deve oficializar a entrada dele na disputa eleitoral. O pedetista não confirmou, no entanto, se anunciará o vice na chapa no mesmo dia.

“Meu vice ou minha vice só será escolhido ou escolhida em julho. Vamos delegar à Executiva Nacional do PDT a faculdade, até o último dia possível, que é dia 6 agosto, para as tratativas em relação ao meu vice ou à minha vice”, disse Ciro em entrevista coletiva em Salvador.

O presidenciável está na capital baiana para participar, neste sábado, das comemorações pela Independência da Bahia.

O pedetista não detalhou como estão as negociações para escolha do vice. Ele vive um processo de isolamento político e, até o momento, não anunciou apoio de outros partidos à sua candidatura. Isso abre a possibilidade de ter uma chapa puro-sangue, ou seja, composta apenas por nomes do PDT.

O prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as convenções partidárias, que confirmam o lançamento das candidaturas presidenciais, vai de 20 de julho a 5 de agosto.

