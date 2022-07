Em novo clipe, Mundo Bita ensina pequenos a lidar com a timidez

Por Estadão - Estadão 8

Se para um adulto a timidez é difícil de lidar, imagina para uma criança que fica encabulada só de receber uma visita em casa ou com a chegada de um novo amigo no parquinho.

Para falar sobre esse sentimento, o Mundo Bita lançou nesta sexta-feira, 1º, o videoclipe Eu Fico Tímido, que tem o objetivo de ensinar aos pequenos como reconhecer e lidar com a timidez.

“O que queremos mostrar com o novo clipe é que a timidez é algo muito natural, por isso é importante respeitá-la. Mas esse sentimento também é algo a ser vencido, pois quanto mais nos relacionamos com outras pessoas, mais enriquecemos nosso repertório emocional”, explica Chaps, criador do Mundo Bita e sócio da Mr. Plot, a marca por trás da produção do canal.

“Não é forçar uma barra, mas estimular da maneira mais lúdica possível para que não se perca uma oportunidade de aprendizado”, completa.

Na história, os personagens Tina, Lila, Dan e Tito passam por situações em casa, no parquinho e na escola que trazem a timidez à tona. Com acolhimento e afeto, eles entendem que logo tudo fica bem.

A canção faz parte do projeto Bita e os Sentimentos, que se propõe a dar suporte às famílias e crianças no amadurecimento da inteligência emocional.

Outros sentimentos como amor, raiva, alegria e tristeza já foram abordados na temporada, que contou com a participação de Emicida e já soma mais de 23 milhões de visualizações.

Assista ao clipe aqui

Marcos Leandro, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

