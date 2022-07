1ª Feira do Empreendedor de Castelo gera R$ 1,3 milhão em vendas de produtos e negócios fechados

Por Redação - Redação 21

A 1ª Feira do Empreendedor de Castelo, realizada nos últimos dias 01,02 e 03 de julho, foi um sucesso. O evento contou com a participação de mais 70 expositores e um público de mais de 10 mil pessoas, o que gerou uma movimentação da economia não só local, mais estadual.

A feira proporcionou um grande impacto econômico, o que gerou cerca de R$ 1,3 milhão em vendas de produtos e negócios fechados. Segundo a organizadora do evento, Lis Bravin, o resultado foi muito melhor do que o esperado, mostrando que todo o trabalho valeu a pena.

“Fiquei surpresa com o resultado, tanto do público quando das vendas e negócios fechados durante os três dias de feira. Não imaginei que seria esse grande sucesso”, contou.

Lis também fez questão de agradecer todo o apoio recebido. “Quero agradecer ao deputado Bruno Lamas que acreditou no meu potencial e me colocou em contato com a Aderes para apoiar o projeto. Sou apaixonada pelo empreendedorismo e, com a feira, ficou claro que ações e eventos voltados para esse segmento são o caminho para gerar impacto positivo em nossa economia”, finalizou.

