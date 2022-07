1ª Corrida de Rua Senhora Sant’Ana acontece neste domingo (24) em Apiacá

Por Marcos Freire - Marcos Freire 6

Neste domingo (24), a Sociedade Pró-Apiacá vai realizar a 1ª Corrida de Rua Senhora Sant’Anna, com o apoio da Prefeitura. As inscrições são limitadas a 200 atletas e a largada será dada às 16h30, para um percurso de 5 quilômetros. Os 60 primeiros inscritos vão receber uma camisa do evento e as categorias serão divididas de 5 em 5 anos de idade.

A corrida terá cronometragem e premiação em dinheiro, para as categorias masculina e feminina, para moradores de Apiacá e também no geral. Serão distribuídas medalhas para todos os participantes que completarem o percurso, além de premiação por faixa etária, com troféu para o primeiro colocado e medalhas para segundo e terceiro.

Na premiação geral, tanto na categoria masculina quanto feminina, a premiação será de R$ 500,00 para o primeiro lugar. Também receberão prêmios o segundo colocado (R$ 400,00), terceiro (R$ 300,00), quarto lugar (R$ 200,00) e quinto (R$ 100,00).

Já na premiação para moradores locais, também na categoria masculina e feminina, a premiação será de R$ 300,00 para o primeiro lugar. Também receberão prêmios o segundo colocado (R$ 200,00) e terceiro (R$ 100,00).

A entrega dos kits para os participantes será feita até meia hora antes da largada. E a organização vai oferecer, ainda, para os atletas, mesa de frutas e água em todo o percurso. Não será cobrada taxa de inscrição, apenas pedida doação de material de limpeza que será doado ao hospital de Apiacá. Mais informações pelo telefone (28) 99932-0921.

