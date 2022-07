💩 Passageiro defeca dentro de carro e motorista de app fica sem trabalhar por dois dias

Por Redação - Redação 322

Advertisement

Advertisement

Uma motorista de aplicativo teve uma ‘surpresa’ desagradável após fazer uma corrida. Durante o trajeto, ela começou a sentir um odor muito forte vindo do veículo. O mau cheiro não cessou mesmo depois de o passageiro desembarcar e, ao olhar para o banco traseiro, Sônia Souza, de 34 anos, viu que o assento estava literalmente ‘cagado’.

Continua depois da publicidade

“Era uma corrida curta, de repente começou aquele cheiro. Pensei que ele deveria ter peidado ou pisado em um cocô. Ele desceu, eu borrifei álcool 70%, andei mais um pouco e o cheiro continuou forte, porque eu tinha fechado os vidros. Até que chegou um momento que eu tive que parar o carro e iluminar o banco de trás, foi quando achei no banco”, disse.

Continua depois da publicidade

Esse caso ocorreu em uma corrida no início da madrugada do último sábado. A motorista contou que foi a primeira vez que passou por essa situação em três anos trabalhando com a plataforma de transporte por aplicativo. Ela precisou ficar dois dias sem trabalhar para resolver o problema.

Segundo Sônia, o caso foi relatado à plataforma. “Eu passei para a Uber, mandei a nota fiscal e eles fizeram o cálculo e me mandaram uma porcentagem. Eles não mandam o valor inteiro do prejuízo. Paguei R$ 160 e eles me mandaram R$ 70”, contou.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].