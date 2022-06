Votação popular on-line pode garantir recursos para obras em Cachoeiro

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

De forma simples e rápida, os moradores de Cachoeiro podem ajudar o município a conseguir recursos federais para realização de importantes obras de infraestrutura. Basta votar, pela internet, nos projetos da Prefeitura que concorrem no Edital de Emendas Parlamentares 2022, do deputado federal Felipe Rigoni.

Continua depois da publicidade

A fase de votação popular, que vai definir quais projetos serão contemplados com os recursos do edital, foi aberta, nesta terça-feira (14) e vai até o dia 24 de junho, pelo site edital.feliperigoni.com.

Os projetos classificados pela Prefeitura de Cachoeiro que concorrem com propostas de todo o estado são: construção de dez muros de contenção nos bairros Agostinho Simonato, Parque das Laranjeiras, Recanto e Coramara; e construção de seis muros de contenção nos bairros Zumbi, Boa Esperança, Jardim América e Monte Belo.

Orçadas em mais de R$ 4,6 milhões, as obras visam garantir mais segurança à população de áreas de risco de deslizamento, qualidade de vida e melhores condições estruturais para mobilidade, além de contribuir para o desenvolvimento urbano ordenado.

Continua depois da publicidade

Para votar é simples. Basta entrar no site, fazer o cadastro, escolher os projetos e confirmar. É possível votar em mais de um projeto.

Votação garantiu recursos para UBS em 2021

No edital de 2021, a Prefeitura de Cachoeiro garantiu, com a votação popular, os recursos para a construção da nova Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Rica. O valor de R$ 1,7 milhão está reservado no Fundo Nacional de Saúde e, em breve, será realizada a licitação das obras da unidade.

“Convocamos os cachoeirenses a votarem, em massa, nos nossos projetos, que chegaram, nessa última fase de votação popular, após serem aprovados em etapas rigorosas de avaliação técnica do impacto e da qualidade das propostas. São obras muito importantes para o nosso município. Já conseguimos recursos desse edital ano passado e podemos conseguir de novo. Pedimos a ajuda de todos”, frisa o prefeito Victor Coelho.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].