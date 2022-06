VÍDEO | Polícia Militar realiza megaoperação para desarticular o tráfico de drogas em Alegre

Por Redação - Redação 42

No início da manhã desta quarta-feira (29), o 3º Batalhão da Polícia Militar apreendeu drogas, dinheiro e diversos outros materiais, durante a Operação Inquietação realizada em Rive, distrito de Alegre, em combate ao tráfico de drogas.

A ação começou por volta das 5h e contou com a participação de 35 policiais militares da Força Tática, Unidade K9, Ronda Ostensiva, Administração e Serviço de Inteligência e, ainda onze viaturas. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão.

Em uma das residências, localizada na rua Euclides Jaccoud, na Praça Central, os militares localizaram 248 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, duas buchas de maconha, R$ 30 em dinheiro, sete celulares de procedência duvidosa, uma folha com anotações contendo a contabilidade do tráfico e material para embalagem de drogas.

Em outra residência, foi encontrada uma bucha de maconha de aproximadamente 50 gramas. Nas ações os militares contaram com o apoio da cadela Alga, que realizou buscas nas residências e terrenos próximos, visto que as denúncias descreviam que alguns materiais estariam enterrados.

Um homem e uma mulher, de 32 e 28 anos, foram presos. Um outro suspeito investigado já está detido em virtude de outro delito. O casal e o material apreendido foram apresentados e entregues na 6° Delegacia Regional de Alegre.

A ação só foi possível devido ao trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia. As informações foram encaminhadas pelo Comando do 3º Batalhão ao Ministério Público, para abertura de procedimento investigatório, que através do Juiz de Direito Criminal, da Comarca de Alegre, expediu os mandados.

O comandante do 3º Batalhão, tenente-coronel Flávio Pereira Santiago, destacou que a Operação Inquietação é uma ação contínua, realizada da Polícia Militar, que visa combater ações delituosas nos municípios do Caparaó, através do cumprimento de mandados judiciais, objetivando assim, a redução dos índices de criminalidade na região, buscando sempre a tranquilidade pública e a garantia da proteção da população capixaba.

