Vargem Alta se prepara para realização do 15º Campeonato Municipal de Bocha

A Prefeitura de Vargem Alta, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, já iniciou os preparativos para a 15ª edição do Campeonato Municipal de Bocha. O campeonato tem previsão de inicio no dia 1º de julho de 2022.

Na próxima sexta-feira (3), às 19 horas, na Câmara Municipal, no centro do município, haverá uma reunião para os interessados em participar desta competição que já é tradicional em Vargem Alta. Na reunião está programada a apresentação do regulamento, inscrições e discussão de assuntos gerais da competição.

Segundo o Secretário de Turismo, Cultura e Esportes, Elias Abreu de Oliveira “Maninho”, a competição promove grande integração entra as comunidades e reúne praticantes da bocha de diversas faixas etárias, o que faz com que o campeonato seja bastante atrativo para as famílias vargem altenses, sendo uma opção de lazer para a população.

