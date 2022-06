Van que transportava pacientes se envolve em acidente e deixa feridos em São José do Calçado

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 111

Na manhã desta segunda-feira (6), uma Van da Secretaria de Saúde de Cachoeiro, que transportava pacientes para consultas médicas em São José do Calçado, se envolveu em um acidente com um caminhão na Rodovia ES-484, em um trecho próximo ao ‘Cemitério dos Escravos’, na altura de São José do Calçado.

De acordo com informações da Polícia Militar, a via chegou a ser interditada. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e com a batida, a Van saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da Rodovia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Guaçuí, que atendeu a ocorrência juntamente com o SAMU, 10 pessoas estavam na Van. Quatro vítimas foram levadas com ferimentos leves para o pronto socorro de Guaçuí. Os outros seis ocupantes da Van não precisaram de atendimento.

