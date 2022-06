Uma das mais tradicionais festas de São João da região acontece em Irupi

Por Marcos Freire - Marcos Freire 24

Aquele que pode ser considerado um das maiores e melhores festas de São João da região do Caparaó Capixaba abriu sua programação na segunda-feira (20). A festa é realizada pela Paróquia Nosso Senhor Jesus Cristo Luz dos Povos, com apoio da Prefeitura, e seguirá até este domingo (26).

Sendo uma festa de forte tradição religiosa, a programação começou, nesta segunda, com a Santa Missa que foi presidida pelo padre Beto, na terça (21), foi presidida pela pelo frei Clebson, e nesta quarta conta com a celebração do padre Levy. Todos os dias do evento também há barracas típicas, quadrilhas e leilões.

Mas nesta quinta-feira (23), além disso, acontecerá a benção da fogueira (quando alguns seguem a tradição de andar sobre as brasas no final), leilão caipira, show pirotécnico e com Celinho do Acordeon, para fechar a noite. Aliás, uma grande fogueira começou a ser montada na terça, próxima à praça principal da cidade, aonde também fica localizada a Igreja Matriz. A fogueira é acesa depois da sua benção e é feita para queimar durante a noite toda.

Na sexta-feira (24), haverá também procissão pelas ruas da cidade, leilão caipira e o show será com Odair de Paula. Enquanto no sábado (25), serão realizados, ainda, sorteio de uma ceia e shows com banda Pega e não se Apega e com Matheus e Lourenço. E no domingo (26), acontecerá almoço com moda de viola e leilão. Confira abaixo a programação completa.

Festa De São João de Irupi 2022

Programação:

20/6 – Segunda-feira

19h30: Santa Missa, presidida pelo Padre Beto.

20h30: Barracas típicas.

21/6 – Terça-feira

19h30: Santa Missa, presidida pelo Frei Clebson.

20h30: Barracas típicas.

22/6 – Quarta-feira

19h30: Santa Missa, presidida pelo Padre Levy.

20h30: Barracas típicas.

23/6 – Quinta-feira

19h30: Santa Missa, presidida pelo Padre Juliano.

20h00: Benção da Fogueira e show pirotécnico.

20h30: Quadrilha das Crianças.

21h00: Leilão Caipira.

22h00: Show com Celinho do Acordeon.

24/6 – Sexta-feira

19h00: Santa Missa, presidida pelo Padre Sebastião.

20h00: Procissão pelas ruas da cidade.

20h30: Quadrilha.

21h00: Leilão Caipira.

22h00: Show com Odair de Paula.

25/6 – Sábado

19h30: Santa Missa, presidida pelo Padre Sebastião.

20h00: Quadrilha com jovens.

20h30: Sorteio de uma ceia.

21h30: Show com Banda Pega e Não se Apega.

22h30: Show com Matheus e Lorenzo.

26/6 – Domingo

10h00: Santa Missa, presidida pelo Padre Sebastião.

11h00: Almoço com Moda de Viola.

13h00: Leilão.

