Trânsito na área central de Cachoeiro terá pontos de bloqueio para a Corrida de São Pedro

Neste fim de semana, a Prefeitura de Cachoeiro promoverá a tradicional Corrida de São Pedro, e os condutores devem ficar atentos às mudanças no trânsito na área central da cidade, necessárias para que a prova seja realizada com segurança.

No sábado (25), a partir das 15h, ocorrerá a competição para as crianças, no entorno da Praça de Fátima. Em virtude disso, o trecho da avenida Beira Rio, em frente à praça, ficará em meia-pista e o acesso ao estacionamento será bloqueado. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas.

No domingo (26), será a vez dos adultos participarem da prova. Devido ao maior número de competidores e ao percurso mais extenso, a partir das 6h30, haverá pontos de bloqueio para veículos nas praças de Fátima e Jerônimo Monteiro (sentido Beira Rio), na rua Siqueira Lima e na ponte Carim Tanure. Além disso, a passagem para a avenida Beira Rio na rua Capitão Deslandes será fechada. A expectativa é de que a liberação total das vias ocorra às 10h.

Durante a realização da prova, ao longo do percurso, também haverá interdições pontuais e breves em algumas vias, apenas para a passagem dos atletas.

Retirada dos kits será neste sábado (25)

A retirada dos kits dos corredores, indispensável para participação no evento, deve ser feita neste sábado (25), na loja Estrela H, localizada no bairro Gilberto Machado, mediante apresentação de documento pessoal com foto e comprovante de inscrição. A entrega dos itens das crianças será das 8h às 12h, e dos adultos, das 8h às 14h. Para retirada do kit infantil, é preciso levar um litro de leite e, para o dos adultos, um pacote de fralda geriátrica. Os itens arrecadados serão doados a instituições sociais.

Programação da Festa de Cachoeiro

Além da Corrida de São Pedro, a programação da Festa de Cachoeiro, neste fim de semana, segue com shows na Praça de Fátima. A agenda completa das atividades, que terminam no dia 29 de junho, dia de São Pedro, padroeiro da cidade, pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/festadecachoeiro2022.

