Tradição de volta: Festa do Carro de Boi de Iúna retorna neste fim de semana

Este final de semana acontece mais uma edição de uma das mais tradicionais festas da região do Caparaó. A 11ª Festa do Carro de Boi de Iúna começa nesta sexta-feira (10) e segue até domingo (12), no Parque de Exposições do município, numa realização da Associação Amigos do Carro de Boi (Asscab), com apoio do Governo do Estado – por meio da Aderes, Polícia Militar, Sebrae/ES, Rádio Mania FM, Prefeitura e Câmara Municipal de Iúna.

A festa conta com o tradicional desfile de carros de boi que é considerado o ponto mais importante do evento, voltando a reunir as pessoas depois da paralisação por causa da pandemia da Covid-19. Incluindo o momento de fé, com a missa típica e homenagens que reúnem a população de Iúna e visitantes.

Essa volta é destacada pelo prefeito de Iúna, Romário Vieira, que se diz feliz com o retorno da festa. “Estamos muito felizes de ver o retorno desta grande festa e poder continuar apoiando um evento que promove nossa cultura e mantem as tradições da música e dos costumes dos carreiros”, destaca. “Será uma grande festividade”, comenta o prefeito.

A Festa do Carro de Boi de Iúna terá shows com artistas regionais e nacionais. Assim como o rodeio profissional da Companhia Caio Lopes, todos os dias, tendo na arena o comando do locutor Oto Koch. Destaque para o show nacional de Alemão do Forró que acontece na sexta-feira, com entrada franca.

No sábado, além do desfile de carros de boi marcado para começar 13 horas, os shows ficarão por conta das bandas MC6 Show e Beijo com Mel, com a entrada valendo 1 kg de alimento não perecível. Enquanto no domingo, também com entrada franca, a festa começa ao meio dia com a também tradicional Caravana do Acanhado, sorteio beneficente e show com Justino Leandro (confira a programação completa abaixo).

Programação – Festa do Carro de Boi

10 de junho – sexta

19h – Abertura oficial

21h – Rodeio

23h – Garotos Tradição

1h – Alemão do Forró

11 de junho – sábado

13h – Desfile de carros de boi

21h – Rodeio

23h – Beijo com Mel

1h – MC6 Show

12 de junho – domingo

12h – Caravana do Acanhado

14h – Sorteio beneficente

17h – Final do Rodeio

18h – Justino Leandro

