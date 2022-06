Sustentabilidade Capixaba é destaque nesta terça-feira (14); confira a programação do 2º dia

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

O Sustentabilidade Capixaba se consolida como o grande encontro ambiental do Espírito Santo. Com uma programação que abarca palestras com grandes nomes da defesa do meio ambiente, painéis com discussões pertinentes às cidades e ao Estado, feira verde e sustentável, cinema para estudantes e oficinas de desenhos e ecobagas, o evento acontece nos dias 13 e 14 de junho, no Conceição Hall, em Linhares, de forma híbrida, ou seja, com participação presencial e on-line.

Continua depois da publicidade

Programação

• 8h30min painel dos municípios

• licenciamento ambiental, atual panorama dos municípios capixabas

Moderador • secretário estadual de meio ambiente Fabrício Machado

Participantes: secretários de meio ambiente.

Faz um ano que o Estado do Espírito Santo tem 100% dos municípios aptos a emitir suas licenças ambientais. Quais são os desafios que os municípios estão enfrentando?

Apresentação dos trabalhos realizados pelas secretarias municipais de meio ambiente de Guaçuí, Pancas, Montanha, Atílio Vivacqua e Linhares.

Participação do Professor Antônio Cesar: Princípios bioéticos na educação ambiental

Continua depois da publicidade

10h30 • painel “Ser sustentável é rentável”

• Reuso de água: Manoel Gomes (Água Pura)

• Arquitetura sustentável: Nilson Freire

Engenheiro de Energia- Eficiência Energética: Tarciso Colodetti

• Política reversa de produtos eletrônicos: Elber Tech (ES Ambiental)

• Usina fotovoltaica: BRK Ambiental

13h • Programa de Água e Solo de Linhares – ato solene de assinatura de ordem de serviço para construção de barragens nas regiões rurais do município

14h • palestra com Henrique Lobo: mudanças climáticas e suas interferências nas bacias hidrográficas

Advertisement

Continua depois da publicidade

15h • painel “Sustentabilidade e Agronegócio”

Neste painel iremos conhecer experiências de produtores rurais, empresas, entidades públicas e privadas que encontraram na sustentabilidade o diferencial para a sua atividade.

Moderadora • Kátia Quedevez / Conexão Safra

• Murilo Pedroni / Cristiane Veronesi -SENAR es (resultados da metodologia ISA – indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas no programa de assistência técnica e gerencial – ATEG)

• Franco fiorot – Secretário de Agricultura do município de Linhares – Pl,rograma de conservação de água e solo de Linhares

• Tiago Camiletti – cafeicultor de Sooretama cafeicultura e mercado de carbono

• Agro Atlas Brasil (drones)

17h30 • participação de Carlos Nobre – mudanças climáticas, Amazônia e como esse processo impacta o espírito santo

18h • palestra com Diane Rangel: desafio da sustentabilidade frente ao desenvolvimento e emprego

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].