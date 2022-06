Suspeitos de envolvimento em assassinato, em Piúma, são detidos durante operação conjunta

Por Redação - Redação 86

Nessa quinta-feira (9), policiais da Delegacia de Polícia de Piúma, da 10ª Delegacia Regional de Anchieta e da Polícia Militar do Espírito Santo deflagraram a “Operação Gêmeos”, fruto das investigações do homicídio de Lucas Vieira de Oliveira, de 21 anos. O crime ocorreu em Piúma no dia 19 de maio e foi motivado por disputa territorial do tráfico de drogas.

Três homens de 20, 21 e 24 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio, foram presos. “A arma de fogo utilizada no homicídio foi apreendida em poder do suspeito de 21 anos e a motivação do crime seria uma rixa entre grupos rivais envolvidos com o tráfico de drogas” contou a delegada de Piúma, Rosane Cysneiros.

Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em quatro residências e em duas foram apreendidos 19 munições .380, 16 munições .38, uma munição .357, dois revólveres .38 , 13 certificados de licenciamento de veículo (CRLV), 25 pinos de cocaína, 90 pinos vazios, 29 buchas de maconha, um tablete grande e dois pequenos de maconha, quatro pedaços grande de crack, um papelote de cocaína, uma balança de precisão, três aparelhos de celular, um coldre de perna, uma máscara e touca ninja, além de R$ 6.163,65 em espécie e um caderno com várias anotações sobre movimentação do tráfico de drogas.

Durante as diligências, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que um adolescente de 16 anos, primo de um dos investigados, estaria escondendo uma arma. A equipe prosseguiu até a residência e confirmou o fato. Com o adolescente, foi apreendido um revólver calibre .38.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Piúma. O homem de 24 anos foi autuado em flagrante por posse ilegal de munições. Os outros dois, de 21 e 20 anos, foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Os três também tinham mandados de prisão em aberto, pelo homicídio, e foram encaminhados para o ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, ficando à disposição da Justiça.

O adolescente de 16 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de posse ilegal de arma de fogo, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

As investigações do homicídio seguem em andamento na Delegacia de Polícia (DP) de Piúma. A população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Operação Gêmeos: A operação recebeu esse nome, porque a vítima, Lucas Vieira de Oliveira de 21 anos, era gêmeo. Os dois irmãos Lucas e Luan atuavam no tráfico de drogas local.

