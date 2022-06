Sonho realizado: inaugurada a unidade da Apae de São José do Calçado

Por Marcos Freire - Marcos Freire 6

Um passo definitivo foi dado para a realização de um sonho da comunidade de São José do Calçado. Foi inaugurada – ainda em uma sede provisória – a unidade da Apae do município, em solenidade realizada nesta sexta-feira (3), em frente ao local onde as crianças passarão a ser atendidas a partir de agora. Ao mesmo tempo, o município já tem os recursos garantidos para a construção da sede definitiva, como anunciado por autoridades presentes.

Além dessas autoridades, também estavam presentes representantes de Apaes de outros municípios do Espírito Santo. Incluindo da região do Caparaó e sul do Estado, como Cachoeiro, Castelo, Conceição do Castelo, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Marataízes, Piúma e Venda Nova do Imigrante. E contou com a apresentação da Banda de Música da Apae de Guaçuí que arrancou muitos aplausos, sob a regência do maestro Herley, e com a participação do talento do menino Francisco, na escaleta.

Dois usuários da Apae também deixaram suas mensagens para os presentes. Carlinhos disse que muitas limitações são encontradas, “mas sempre conseguimos vencer”. “São José do Calçado está dando voz e vez para quem precisa, porque não somos deficientes e sim eficientes, porque a deficiência é o que temos de menos em nós”, disse. “Vamos continuar fortes nessa caminhada e nos sentimos orgulhosos com mais uma inauguração”, completou.

Já Paulinha deu aula de cidadania. Depois de agradecer a Deus por todos estarem em São José do Calçado para a inauguração de mais uma Apae e dizer que o prefeito do município, Antônio Coimbra – Cuíca, conquistou seu coração, ela lembrou de uma reunião em que se encontrou com famílias de usuários locais. “Tive a oportunidade de ouvir depoimentos de mães aqui de São José do Calçado e é bom saber que minha fala encorajou as famílias a acreditarem nesse sonho que está se realizando”, recordou, para então falar sobre os direitos que as pessoas como ela precisam ter respeitados, sem preconceitos, “porque não precisamos que sintam pena de nós”. “Queremos ser protagonistas de nossas histórias, sabendo que esse atendimento é direito nosso e dever do poder público”, completou.

Com a instalação da unidade da Apae, em São José do Calçado, a partir de agora, as crianças passam a ser atendidas no município. Até o momento, elas eram transportadas pela Prefeitura até a unidade da Apae de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Segundo o prefeito Antônio Coimbra – Cuíca, uma situação que sempre o incomodou, porque as crianças chegavam ao local e depois voltavam estressadas e isso prejudicava a finalidade do atendimento. “Por isso sempre tive a vontade de abrir a Apae em nosso município”, ressaltou.

O sonho da unidade da Apae

Cuíca contou que, assim que assumiu como prefeito, providenciou a doação de um terreno do município para a construção da sede da Apae de São José do Calçado, e então começou a busca por recursos para a construção. “Sabia que não ia ser fácil, mas precisamos sempre acreditar e, na minha opinião, estamos conseguindo os recursos em tempo recorde”, contou, destacando a emenda de R$ 1,5 milhão conseguida por meio do deputado federal Neucimar Fraga – que estava presente à solenidade – e outros R$ 1,240 milhão do Governo do Estado, que chegaram com o apoio do então ex-secretário de estado de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Thiago Hoffmann, e do ex-secretário do estado de Economia e Planejamento, Gilson Daniel – que também marcou presença na inauguração.

O prefeito estava emocionado e lembrou que não se resume a construir, mas também é preciso manter a unidade. Por isso, fez mais um pedido de R$ 1 milhão ao govenador Renato Casagrande. “E ele me disse que, para a Apae, pode contar com recursos sempre”, contou. Além disso, ouviu a seguinte promessa do deputado Neucimar Fraga: “enquanto eu for deputado, pode contar com R$ 500 mil, por ano, para custeio da Apae”.

Outro pronunciamento muito emocionado foi da presidente da mais nova Apae do Estado, Julianne Franco, que entrou no movimento por amor, desde que a instituição acolheu seu filho. Por isso, quer que todos se sintam acolhidos na nova unidade. “A Apae é como um segundo filho, para mim, e agradeço ao prefeito Cuíca em se empenhar para isso acontecer e aos profissionais que estão chegando para trabalhar com amor”, disse. “Muitos questionaram e não acreditaram, mas muitos trabalharam para se tornar realidade”, complementou.

Essa é a 40ª unidade da Apae inaugurada no Espírito Santo e a solenidade contou com a presença do presidente da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), Vanderson Gaburo. Ele destacou que não acontece em todos os municípios, como em São José do Calçado, que está com recursos garantidos “até com verba para o futuro”. “Infelizmente, não é assim em todos os lugares e, com certeza, teremos uma unidade de excelência aqui (São José do Calçado)”, disse, destacando que a história da instituição vem de muito tempo, na luta, principalmente, contra o preconceito sofrido pelos usuários da Apae que já foi muito maior, no passado.

O governador Renato Casagrande enviou um vídeo, com uma mensagem, na qual classificou a instalação da unidade com um passo importante e colocando que conhece de perto o trabalho da Apae. “O Estado tem parcerias importantes com a Apae e esse é um momento para celebrar”, afirmou. “Podem contar com o governo e comigo”, completou.

Também estavam presentes a primeira dama de São José do Calçado, Sheila Coimbra, a vice-prefeita do município, Lorena Antonelli Pirovani de Almeida, o representante da Vice-Governadoria do Estado, Jorge Rodrigues, o presidente da Câmara de São José do Calçado, Vaguinho França, e os deputados estaduais Luciano Machado e Sérgio Majeski. Além da diretora da Apae da Região Sudeste, Dilcea Marvilla, e a ex-presidente da Feapaes-ES, Maria Luíza Dadalto – Dona Maísa, entre outros.

