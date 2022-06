Sisu: inscrições começam no dia 28 de junho

Por Redação - Redação 8

As inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam amanhã (28) e seguem até 1º de julho, conforme edital divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições do Sisu 2022.2 são gratuitas e deverão ser feitas, exclusivamente, pela internet, por meio do portal acesso único.

Durante a inscrição, os candidatos deverão indicar duas opções de cursos por ordem de preferência, mas não é necessário indicar as duas opções de curso de graduação na mesma instituição de ensino superior pública. Segundo o edital, as instituições participantes dessa edição deverão disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de candidatos ao processo seletivo, nos dias e horários de funcionamento regular da faculdade ou universidade.

Estão aptos a participar do processo seletivo os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, desde que não tenham obtido nota zero na prova de redação e que não tenham participado do Exame na condição de treineiros.

O programa utiliza notas do Enem para realizar a seleção dos alunos. Diariamente, até o fim das inscrições, o Sisu libera as notas de corte para cada curso. Caso a pontuação do Enem do estudante esteja abaixo dessa nota de corte, ele tem a possibilidade de mudar a opção de curso. Se, ao final da inscrição, o desempenho for acima da nota de corte, há chances de ser selecionado no curso pretendido.

O prazo para a matrícula dos aprovados será no período de 13 a 18 de julho de 2022. Cada instituição divulgará por meio de edital próprio os dias, horários e locais de atendimento para a matrícula dos estudantes.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

