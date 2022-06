Show do Mumuzinho em Cachoeiro terá nova virada de lote nesta quinta-feira (2)

Por Redação - Redação 4

O show do cantor Mumuzinho em Cachoeiro terá nova virada de lote nesta quinta-feira (2). A apresentação inédita do artista na Capital Secreta do Mundo será na sexta-feira (3), no Athenas Hall em Cachoeiro de Itapemirim.

Samba, pagode, música boa e muita diversão serão os ingredientes principais do evento “Vem pro Samba”. Mumuzinho promete trazer o seu repertório completo, com vários sucessos e novidades.

Dono dos sucessos, como: Mande um Sinal; Fulminante; Curto Circuito; Eu Mereço ser Feliz, entre outros, Mumuzinho vai fazer todo mundo cantar, tirar o pé do chão e sambar muito.

Os ingressos podem ser adquiridos tanto de forma on-line quanto nas lojas físicas. Pela internet é possível comprar pelo site Sympla e, presencialmente, a compra pode ser realizada nas lojas Pimenta Prata (Centro Cachoeiro) e Place Celulares (2º Piso do Shopping Sul).

Os ingressos vendidos são meia e inteira, sendo a meia solidária, ou seja, quem comprar vai ter que levar 1kg de alimento não perecível para entregar no momento de entrar no show.

Serviço

Show Vem Pro Samba

Data: 3 de junho Horário: 22h

Local: Athenas Hall

Ingressos on line: www.sympla.com.br

Ponto Físico: Pimenta Prata e Place Celulares (Shopping Sul)

