Setor aquecido: centro de distribuição de eletrônicos e eletrodomésticos ficará 30% maior no TIMS

O mercado de galpões destinados a distribuições logística está aquecido: a previsão é que, até o final do ano, aconteça um salto dos 2 milhões de m² atuais, para 3 milhões de m² – um incremento de 1,3 bilhões de reais no Espírito Santo; segundo a o Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo). No Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS), por exemplo, o aquecimento é sentido na Enivix – empresa do ramo de distribuição e logística –, que vai ampliar o seu centro de distribuição em mais de 30%.

A gigante de armazenagem e transporte trabalha hoje com duas das maiores distribuidoras de eletroeletrônicos e eletrônica de linha branca no Brasil, além de diversas empresas do ramo de e-commerce. É este o ramo que sentirá o crescimento, aumentando tanto a recepção, quanto o escoamento desses produtos.

O crescimento de operação da empresa acontece ao mesmo tempo que a demanda por fretes e entregas expressas são cada vez maiores. “Com essa expansão poderemos oferecer a nossos clientes um maior controle do processo logístico, mais capacidade de armazenamento – inclusive para períodos de maior demanda, mais eficiência na reposição de estoques dos clientes e possibilidade de planejar melhor os investimentos futuros”, afirmou um dos sócios, Antônio José de Bonis.

“Agora vamos contar com 35 mil metros quadrados na região, com uma carta de clientes sólida e diversificada. Estamos nos especializando na modalidade de fulfillment, que são todos os processos envolvidos na operação de uma loja virtual para assegurar o recebimento, processamento e entrega de produtos até o consumidor final”, conta.

