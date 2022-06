Sete das oito duplas brasileiras avançam às oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

Por Estadão - Estadão 27

O Brasil continua fazendo bonito no Mundial de Vôlei de Praia da Itália, disputado no Foro Itálico de Roma. Depois de ver suas oito duplas avançarem na fase de grupos, agora festejou ter sete delas garantindo vaga nas oitavas de final, nesta quarta-feira. Somente Taiana e Hegê caíram, após virada diante das campeãs mundiais.

Taiana e Hegê até começaram bem o confronto com as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, atuais campeãs, ao ganharem por 21 a 18. As rivais, contudo, reagiram e mostraram melhor entrosamento para virar com 21/18 e 15/10.

O revés em duelo complicado foi o único em que os brasileiros não fizeram festa. Antes desta derrota, no último jogo do País no dia na Itália, somente triunfos, alguns complicados e outros com extrema facilidade. Duda e Ana Patricia, Talita e Rebecca e André e George continuam com campanha perfeita no Mundial, somando a quarta vitória em quatro jogos disputados. Bárbara Seixas e Carol Solberg, Alison e Guto, Bruno Schmidt e Saymon e Vitor Felipe e Renato são as outras duplas garantidas nas oitavas.

Por causa da classificação na primeira fase, as oitavas de final em Roma poderiam colocar frente a frente as quatro duplas femininas. Mas a queda de Taiana e Hegê impediu tais confrontos. Depois de baterem as alemãs Labourer e Schulz, de virada, com parciais de 19/21, 21/12 e 15/7, Talita e Rebecca vão enfrentar as canadenses campeãs mundiais.

O único duelo brasileiro da próxima fase será entre Bárbara Seixas e Carol Solberg contra Duda e Ana Patrícia. Elas avançaram com triunfos sobre duplas asiáticas e sem sustos. Vice-líder do ranking mundial, Bárbara e Carol superaram Wang e Xia, da China, com 21/18 e 21/15. Já Duda e Ana passaram tranquilas por Ishii e Mizoe, do Japão, com 21/11 e 21/14. E quem passar pode ter Talita e Rebecca já nas quartas. Ou seja, apenas uma dupla verde e amarela pode ir até a semifinal.

100% NO MASCULINO

As quatro duplas masculinas foram bem na largada dos mata-matas. Alisson e Guto passaram pelos espanhóis Herrera e Gavira, com 21/19 e 21/18. Já Renato e Vitor Felipe tiveram de suar muito para virar sobre os checos Perusic e Schweiner, com 18/21, 21/15 e 15/13.

Nos outros dois confrontos do dia em Roma, vitórias por 2 a 0. Bruno Schmidt e Saymon fizeram 21/19 e 29/27 sobre os duros Samoilovs e Smedings, da Letônia, enquanto André e George superaram os australianos McHugh e Burnett, com 21/18 e 21/15. As partidas das oitavas serão nesta quinta-feira.

Estadao Conteudo

