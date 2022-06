Sesa anuncia processo seletivo para níveis fundamental, médio, técnico, superior e médicos

Por Redação - Redação 20

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), publicou, na ultima sexta-feira (10), no Diário Oficial do Espírito Santo, quatro novos editais para processo seletivo simplificado e de contratação em regime de Designação Temporária (DT) e Cadastro de Reservas (CR). As vagas são para os níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior e profissionais médicos.

Os novos editais de N° 009; 010; 011 e 012/2022 estão com inscrições abertas desde as 10h, desta sexta-feira e seguem até as 10h do próximo dia 20 de junho. Informações de cada edital, bem como vagas e salários podem ser acessadas no site www.selecao.es.gov.br.

É importante que os candidatos se atentem aos requisitos e documentos exigidos para evitar desclassificações por indeferimento, isto é, o não envio de documentação comprobatória.

O Edital N° 009/2022 prevê a contratação de médicos, com salário que varia de R$ 5.320,77 a R$ 10.641,53. O edital 010/2022, disponibiliza vagas destinadas a candidatos com Ensino Superior, com salários de até R$ 4.875,08. Já o edital 011/2022 oferta vagas para os níveis Fundamental, Médio e Técnico, com salários que podem chegar a R$ 2.503,89. E o edital nº 12/2022, destinado aos níveis Médio, Médio Técnico, Superior (incluindo médicos) com salários de até R$ 5.320,77.

Para o edital nº12/2022, a contratação será especificamente para os profissionais médicos e níveis Superior, Médio e Técnico, que vão atuar no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES), localizado em Vitória.

Prazos

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.selecao.es.gov.br. Aberto às 10h, no dia 10/06/2022 até as 10h, do dia 20/06/2022, seguindo fuso-horário de Brasília/DF.

