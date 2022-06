Servidores municipais de Cachoeiro podem aderir plano de previdência complementar

Por Redação - Redação 70

Os servidores municipais efetivos de Cachoeiro já podem fazer adesão ao Regime de Previdência Complementar (RPC), de caráter opcional. Trata-se de uma segurança previdenciária adicional àquela oferecida pelo Regime Próprio de Previdência (RPP) do município, cujas contribuições dos servidores são obrigatórias.

Aqueles que aderirem terão, além dos proventos de aposentadoria e pensão pagos pelo Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (Ipaci), um benefício adicional, a ser pago pelo RPC.

Em Cachoeiro, a gestão do Plano de Benefícios de Previdência Complementar ficará a cargo da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo (Preves), que foi escolhida por meio de edital de seleção de entidades, conforme previsto na Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/2019), que tornou obrigatória a instituição do RPC nos municípios brasileiros.

O plano oferecido aos servidores de Cachoeiro é o Preves Entes. É um plano de Contribuição Definida (CD), isto é, aquele cujo benefício é calculado de acordo com o saldo acumulado da reserva individual mantida em favor do participante, inclusive na fase do recebimento de benefícios, considerando os retornos mensais dos investimentos, os valores aportados e os benefícios pagos. O percentual mínimo de contribuição mensal é de 3% sobre o salário de participação do servidor.

Os benefícios garantidos com a contratação do plano são: aposentadoria normal (benefício programado); aposentadoria por invalidez e pensão por morte (benefício de risco) e pecúlio por morte (de pagamento único).

Os interessados podem realizar uma simulação de contribuição e benefícios no site oficial da Preves: www.preves.es.gov.br. Mais informações sobre o plano e procedimentos para adesão podem ser obtidas, também, por meio do telefone 27 3322-9288 e pelo e-mail [email protected]

