Semana do Meio Ambiente de Cachoeiro teve feira ambiental e ações educativas

Por Redação - Redação 11

Entre os dia 1º e 4 de junho, a Prefeitura de Cachoeiro promoveu a Semana do Meio Ambiente, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente (5 de junho). Feira ambiental, atividades educativas para crianças, plantio de mudas nativas e feira de adoção de pets foram algumas das ações da programação.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) concedeu a quatro escolas municipais que desenvolvem ações de educação ambiental o certificado de “Escola Verde”. Receberam o reconhecimento as unidades Maria das Graças Felippe, em São Joaquim; Prof. Ariettte Moulin Costa, no São Lucas; Eliseu Lofego, no bairro Rui Pinto Bandeira; e Aurora Estelita Herkenhof, no Aquidaban. A Unidade do Serviço de Acolhimento Institucional Aprisco Rei Davi, localizada no bairro Independência, também foi contemplada copm a certificação

A equipe da Semma realizou, também, o cercamento de uma nascente, em Monte Líbano, para a proteção e a regeneração do manancial.

Em outra atividade da programação, usuários dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do Village e do Jardim Itapemirim participaram de uma oficina de aproveitamento integral de alimentos, oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-ES).

Ao todo, 38 pessoas aprenderam a fazer receitas utilizando todas as partes dos alimentos, como cascas e sementes. Foi ensinado, por exemplo, como fazer sorvete de banana e sucos de limão com couve, com folhas de pitanga e com capim cidreira. Cada participante pode levar para casa, ainda, materiais de higiene, como avental, touca e a apostila com as receitas ensinadas.

Feira ambiental na Praça de Fátima

Para finalizar a programação, na manhã de sábado (4), a Semma promoveu uma feira ambiental, na Praça de Fátima, localizada na avenida Beira Rio.

O evento teve diversas atrações voltadas ao público infantil, como exposição de trabalhos com temática ambiental feitos por estudantes das escolas do município, simulador de voo, atividades esportivas, contação de histórias, cosplay de personagens de desenhos, pintura facial e um show especial da Turma da Tina.

Cerca de 1.100 sementes de árvores nativas foram distribuídas para os visitantes durante feira, que também teve coleta de resíduos recicláveis e uma ação para adoção de pets. Foram disponibilizados dez animais e, de acordo com a Semma, oito pets encontraram um novo lar (três gatos e cinco cachorros). Os demais voltaram para a Unidade de Vigilância de Zoonozes (UVZ), no bairro Aeroporto, e quem quiser adotar um deles pode entrar em contato com a Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal, pelo telefone 3155-5553.

