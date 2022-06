Sede da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro está em endereço provisório

Por Redação - Redação 36

A sede da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro está funcionando em novo endereço. Com o avanço das obras de construção do Parque Urbano na Ilha da luz, onde a corporação estava instalada, foi necessário transferi-la, provisoriamente, para um outro espaço.

O imóvel escolhido pela Secretaria Municipal de Segurança (Semeg) está localizado na rua Parecis, n° 113, no bairro Aquibadan.

A GCM deve permanecer sediada no local até a conclusão das obras do novo Centro de Operações da corporação, em andamento na Ilha da Luz.

A área administrativa da corporação funciona de segunda e sexta, das 8h às 18h, e os guardas municipais podem ser acionados 24h por meio do Ciodes (190).

Outros setores municipais transferidos

Também por causa das obras do Parque, setores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), que funcionavam na Ilha da Luz, agora estão instalados no prédio do Sindicato Rural, na rua Agripino Oliveira, nº 60-70, bairro Independência – próximo ao Fórum. Já a Defesa Civil foi transferida para a unidade administrativa localizada no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto.

