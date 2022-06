Secretaria de Saúde leva vacinação a creches de Cachoeiro

Por Redação - Redação 19

Neste mês, equipes de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) visitam creches e pré-escolas de Cachoeiro de Itapemirim, para vacinar crianças de seis meses até cinco anos contra gripe (Influenza) e sarampo. O objetivo da ação é ampliar a cobertura vacinal e a prevenção dessas doenças no município.

Nessa sexta-feira (3), foram visitadas as escolas municipais de Córrego Vermelho, no distrito de Itaoca; de Sertão, em Monte Líbano; Pedro Nolasco, no bairro Paraíso; Rita Cássia Vieira Veneza, no bairro Gilson Carone; e Eliseu Lofego, no bairro Aeroporto.

A aplicação das vacinas é feita na presença dos pais. Serão visitadas, até o fim de junho, cerca de 50 escolas municipais.

“A Secretaria de Saúde organiza uma busca ativa para identificar as crianças que ainda não foram imunizadas, por isso, é importante que os pais colaborem e compareçam nas escolas, para acompanhar a vacinação dos pequenos. Queremos alcançar e proteger o maior número possível de crianças”, explicou o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

O secretário reforça que o município tem realizado mutirões de imunização e que, no dia 9, o atendimento nas salas de vacina será estendido, até as 19h, em comemoração ao Dia da Imunização.

