Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro vai receber R$ 6 milhões por meio de verba federal

Por Redação - Redação 43

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim vai receber R$ 6 milhões destinados pelo deputado federal Evair de Melo, por meio de emenda ao orçamento do Governo Federal, para custeio dos serviços de média e alta complexidades do hospital.

O anúncio foi feito pelo parlamentar durante a ação solidária intitulada “Vidas Salvam Vidas”, evento beneficente para a arrecadação de recursos e donativos em favor da Santa Casa. Na ocasião, Evair entregou ao superintendente da Santa Casa, Afrânio Emílio Carvalho da Silva, documento do Fundo Nacional de Saúde contendo o “Empenho” dos R$ 6 milhões que serão entregues ao hospital, por meio de sua emenda.

“Sem dúvida, são gestos como esses que nos ajudam e incentivam a continuar trabalhando para salvar vidas todos os dias. A Santa Casa é imensamente agradecida ao deputado Evair de Melo por mais esta importante iniciativa. Esses R$ 6 milhões certamente serão investidos para melhorar o atendimento aos nossos pacientes”, disse o superintendente.

Além desses R$ 6 milhões já empenhados, que serão pagos à Santa Casa nos próximos dias, há ainda outros R$ 2,5 milhões parados na conta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que já poderiam ser repassados à Santa Casa de Cachoeiro, para manutenção de suas atividades e investimentos em infraestrutura.

Esses R$ 2,5 milhões fazem parte de um montante de R$ 4,3 milhões que Evair garantiu junto ao Ministério da Saúde – por meio de sua atuação parlamentar e articulações como vice-líder do Governo na Câmara –, para beneficiar diversas instituições assistenciais e sem fins lucrativos capixabas, que prestam serviços filantrópicos na área de saúde.

Os recursos foram transferidos para o Governo do Estado, mas a Sesa só repassou às entidades 40% do total indicado. Por isso, o deputado Evair de Melo autorizou a Santa Casa de Cachoeiro, por meio de ofício, a requerer esses R$ 2,5 milhões que continuam retidos na conta da Sesa e, ainda, autorizou a Sesa, também por ofício, a efetuar o repasse dos recursos à Santa Casa.

MAIS DE 20 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

O reconhecimento do trabalho do deputado federal Evair de Melo para ajudar a manter a Santa Casa de Cachoeiro está relacionado às entregas que fez desde que assumiu seu primeiro mandato de deputado federal, em 2015. A partir de então, o deputado já articulou repasses federais e destinou emendas para a Santa Casa que totalizam mais de R$ 20 milhões. Os recursos foram investidos em equipamentos, leitos de UTI, respiradores fixos, no custeio de serviços de média e alta complexidades, na manutenção do dia a dia e no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

“A Santa Casa presta serviços essenciais para a saúde dos cachoeirenses e moradores de 25 municípios do Sul do Estado, Região Serrana e Caparaó. A instituição, além de realizar coleta de órgãos para transplantes, também oferece 15 especialidades médicas; ambulatório; serviços de média e alta complexidades; diagnósticos por imagem; análises clínicas; pré-internações; cirurgias e banco de sangue. Pela sua importância, dedicação e bons serviços prestados à população, temos o dever de mobilizar todos os esforços possíveis e necessários para assegurarmos a sua manutenção e a melhoria do trabalho que realiza”, afirmou Evair.

