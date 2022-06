Santa Casa concorre à emenda parlamentar para ampliar setor de hemodiálise. Saiba como votar!

Por Redação - Redação 22

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro está participando de uma processo seletivo para receber recursos federais para ampliar o setor de hemodiálise no Sul do Estado. Para isso, conta com a ajuda da população para ser selecionada.

A seleção é feita pelo deputado federal Felipe Rigoni, que vai destinar emenda parlamentar para os projetos que tiverem mais votação popular.

Para votar é simples. Basta clicar no link (https://edital.feliperigoni. com/projeto/hemodialisando- para-vencer-cachoeiro-de- itapemirim) e escolher a opção Hemodialisando para vencer. A votação já está aberta e termina no dia 13 de junho.

O projeto da Santa Casa foi selecionado após cumprir os critérios como o quão estruturante é o projeto, qual o impacto gerado e a qualidade da proposta.

Caso seja escolhida pela receber a emenda parlamentar, a Santa Casa vai investir o recurso na aquisição de equipamentos para a ampliação dos serviços de hemodiálise.

O objetivo é acabar com a fila de espera de pacientes que necessitam urgentemente dos serviços.

Hoje 45 pessoas estão na fila de espera. Como não podem deixar de fazer o tratamento, os pacientes precisam ser atendidos em locais onde há disponibilidade de sessões, o que piora a qualidade do tratamento.

Atualmente a Santa Casa possui capacidade de atender 141 pacientes. Com o projeto, o número sobe para 186.

Se selecionado, o hospital vai poder adquirir oito novas máquinas, que possibilitará o atendimento em três turnos.

“Esse já é o quarto ano em que realizamos o Edital de Emendas e os projetos são sempre fantásticos. Essa foi uma maneira que utilizamos para dar vez e voz ao povo capixaba. Os recursos são públicos, então nada mais justo do que deixar o povo decidir onde deve ser aplicado. Nosso mandato sempre buscou uma aproximação com as pessoas” disse o deputado.

