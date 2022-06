Saiba quais os serviços estarão disponíveis no feriado de São Pedro em Cachoeiro

Por Redação - Redação 21

Esta quarta-feira (29), Dia de São Pedro, é feriado em Cachoeiro. Confira os serviços municipais que estarão disponíveis em áreas como saúde, segurança pública, limpeza, cultura e turismo.

Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, no bairro Marbrasa, funcionará, normalmente, atendendo a casos de urgência e de emergência a qualquer hora. As ambulâncias da unidade podem ser acionadas, também, dia e noite, pelo telefone (28) 3155-5014.

Outra opção é o Pronto Atendimento do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”, no Baiminas, que também funciona 24h e é a referência para os pacientes que estiverem com sintomas gripais.

Para os moradores de Itaoca e proximidades, a referência é o Pronto Atendimento do distrito, que funcionará 24h. A população local também contará com o apoio da ambulância da unidade, que também poderá ser acionada pelo telefone (28) 3539-1285.

Crianças menores de 12 anos que precisarem de atenção urgente em saúde deverão ser encaminhadas ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban, que funciona 24 horas.

O Samu também funcionará, normalmente, 24 horas, atendendo às emergências, por meio do telefone 192.

As Unidades Básicas de Saúde, a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu e demais unidades da Secretaria

Municipal de Saúde não abrirão.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão. A Guarda Civil Municipal trabalhará, normalmente, e poderá ser acionada, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes). A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso que atenderão, a qualquer hora, pelo telefone (28) 98814-3497.

Espaços culturais

A Casa de Cultura Roberto Carlos e o Centro Cultural Casa dos Braga abrirão das 9h às 15h. Os demais espaços culturais permanecerão fechados.

Transporte coletivo

Os ônibus funcionarão com horários de domingo nesta quarta (29). Os horários das linhas podem ser consultados a partir do site da Agersa (agersa.es.gov.br).

Feiras livres

A Feira Livre da Agricultura Familiar (Feira do Servidor) no Aquidaban será transferida para quinta (30), a partir das 17h. Já a feira do bairro Independência (largo da Matriz Velha) funcionará normalmente, das 5h às 9h.

Na Ceasa-Sul, as lojas estarão abertas para atendimento aos lojistas. O Mercado da Pedra (Quincas Leão) estará fechado. Já o Mercado Municipal São João (Amarelo) ficará aberto das 7 às 11h.

Educação

As escolas municipais não terão aula.

Farmácias de plantão

Para verificar quais farmácias estarão de plantão na quarta (29), os moradores de Cachoeiro podem acessar a lista disponível no site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br) – em “Cidadão”, na parte superior da página principal ou no menu “Serviços”, em Vigilância Sanitária.

