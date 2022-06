Rua do bairro Aquidaban será a próxima a ganhar asfalto novo em Cachoeiro

Por Redação - Redação 8

O programa de recuperação de vias segue avançando em Cachoeiro de Itapemirim. A Prefeitura de Cachoeiro deu início, nesta segunda-feira (13), aos serviços de preparação para as obras de recapeamento na rua Brahim Depes.

Será contemplado o trecho entre o trevo da Escola Estadual “Professora Inah Werneck” e o encontro das ruas Manoel Fonseca e Alziro Viana, que também terá uma extensão de asfalto recuperada.

A previsão de término das obras é de 20 dias, o que inclui a fase preparatória e a aplicação da nova camada de asfalto, podendo haver mudanças no prazo em decorrência das condições climáticas, uma vez que a aplicação de asfalto não pode ser executada em períodos chuvosos.

Alterações em linhas de ônibus

Os condutores e usuários do transporte público devem ficar atentos às alterações no trânsito em virtude da realização dos serviços. No local, o fluxo de veículos está ocorrendo em meia-pista, no sistema pare e siga.

Durante todo o período de realização das obras, as linhas de ônibus 041/044 (Village da Luz) e 202 (Circular Santa Cecília / Alto Novo Parque) realizarão seus itinerários de ida e volta pela Ilha da Luz/Beira Rio, independente da situação do trânsito na rua Brahim Depes, uma vez que as linhas em questão possuem grande movimentação de passageiros e muitos horários disponibilizados à população.

Já as linhas 045 (Corinto Barbosa) e 054 (Abelardo Machado), por serem operadas por meio de micro-ônibus e terem menor movimentação de passageiros, irão operar seguindo o fluxo da obra, podendo a concessionária adotar as rotas alternativas necessárias quando houver interrupção total da via para a aplicação da nova camada de asfalto.

A linha 030 (Nossa Senhora da Penha) volta a operar normalmente, tendo em vista que essa nova obra não interfere no cumprimento do seu itinerário regular.

“Iniciamos a recuperação de mais uma importante via de Cachoeiro, que possui intenso tráfego ao longo do dia. Buscamos sempre minimizar, ao máximo, os inevitáveis transtornos de uma obra como essa. Assim, pedimos compreensão aos condutores e atenção ao passar pelo local. Àqueles que puderem, orientamos que busquem rotas alternativas para chegarem aos seus destinos”, destaca o secretário municipal de Obras de Cachoeiro, Delandi Macedo.

Obras concluídas em avenida do Independência

Na última semana, a Prefeitura concluiu a recuperação do asfalto da avenida Doutor Ubaldo Caetano Gonçalves, que conecta os bairros Independência e Ibitiquara, no trecho entre a cabeceira da Ponte de Ferro e o Fórum. Além disso, uma parte da avenida Monte Castelo também recebeu asfalto novo.

Por meio do programa de recuperação de ruas e avenidas do município já foram contempladas, também, as ruas Joana Carlete Fiorio e Domingos Alcino Dadalto, além da avenida Fioravante Cipriano e um trecho da Linha Vermelha e da avenida Jones dos Santos Neves.

As obras, que contam com investimentos do Governo do Estado do Espírito Santo, são realizadas por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeiro, via processo licitatório, e coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras (Semo).

