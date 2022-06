Recursos do Fundesul Presidente Kennedy são alternativa para atração de novos negócios

Por Redação - Redação 17

Com uma proposta de incentivo ao ambiente de negócios local que resultem, direta ou indiretamente, na geração de emprego e renda, o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Espírito Santo de Presidente Kennedy (Fundesul Presidente Kennedy) é uma alternativa para investimento de empresários. Com o apoio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que atua como gestor e operador financeiro, o fundo atua com linhas de financiamento que apresentam as melhores condições operacionais, a fim de auxiliar o empreendedor e atrair mais negócios para a região.

O Fundesul Presidente Kennedy é um fundo de investimento, desenvolvido em entre o município e o Bandes, que apoia projetos de negócios, de forma alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico e Social local. O Fundo disponibiliza linhas de financiamento que atendem, de forma ampla, a todo tipo de empreendimento na região, com linhas de financiamento que atendem aos segmentos de microcrédito, agricultura familiar, agronegócio, indústria, empreendimentos locais e novos investimentos.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, destacou que a atuação do banco contribui com o papel da instituição de fomento ao ambiente produtivo, com recursos para o desenvolvimento dos negócios que já existem no município e possibilitando a atração de novos negócios, com a realocação de empresas ou abertura de novas unidades.

“As linhas foram desenhadas com as melhores condições operacionais, com o objetivo de criar condições para que o município fortaleça o ambiente de negócios local. São linhas de crédito produtivo, voltadas especificamente para os objetivos de desenvolvimento na região, com alinhamento ao planejamento Plano de Desenvolvimento Econômico e Social local, como o segmento rural, de micro e pequenos empreendimentos, além da indústria”, pontuou Kneip.

Ele acrescentou que o Bandes, como gestor financeiro do Fundo, atua de forma proativa para que empresários possam desenvolver iniciativas que resultem em emprego e renda para a população e, desta forma, cumprir o papel de agente de fomento. “Como instituição de fomento do Governo do Estado, o banco tem o papel de buscar novos negócios que possam acelerar o desenvolvimento econômico e social nas microrregiões capixabas”, completou o diretor de Negócios.

Kneip ressaltou que as condições operacionais das linhas de financiamento do Fundesul Presidente Kennedy são únicas no País, com taxas de juros atrativas e prazo alongado, permitindo ao empresário planejar o investimento e, com os recursos, financiar até 100% dos projetos de negócio.

Os interessados no financiamento devem procurar o escritório do Fundo, em Presidente Kennedy, para saber quais as linhas que mais se adequam ao perfil, além de obter orientações sobre documentação e simulações.

Serviço:

Escritório Regional do Fundesul PK

Endereço: Rua Antônio Jaques Soares, nº 54, Centro, Presidente Kennedy

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Telefone: (28) 3535-1428

