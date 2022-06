Quina de São João inicia apostas com prêmio de R$ 200 milhões

Por Redação - Redação 12

Já estão abertas as apostas para a 12ª Quina de São João. O concurso especial não acumula e tem prêmio estimado em R$ 200 milhões. O sorteio do concurso 5.881, marcado para o dia 25 de junho, será realizado na tradicional festa de São João de Campina Grande (PB).

As apostas nas lotéricas podem ser realizadas nos volantes do concurso especial. A aposta simples da modalidade custa R$ 2. Para jogar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos pela Teimosinha.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 50 imóveis ou terrenos no valor de R$ 4 milhões cada.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no app Loterias CAIXA e no portal Loterias CAIXA .

Até o momento, a Quina de São João 2021 pagou o maior prêmio da história da Quina, em que oito apostas dividiram R$ 204,8 milhões pelo concurso 5.590 e levaram, cada uma, R$ 25,6 milhões.

Combo especial do sorteio:

No portal Loterias CAIXA ou app, é possível adquirir combos do concurso especial, com apostas para outros sorteios ou ainda um exclusivo com 15 apostas para o concurso 5.881 da Quina.

Bolão CAIXA:

Para ter mais chances de ganhar na Quina de São João, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões da Quina têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Repasses Sociais:

Ao fazer suas apostas, os brasileiros contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade é destinado a repasses sociais conforme determinado pela legislação vigente. Saiba mais sobre os repasses sociais no site das Loterias CAIXA.

